Данную информацию подтверждают эксперты издания Hardware Unboxed.

Как сообщает несколько средств массовой информации, Nvidia намеренно блокирует проведение обзоров младшей версии GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти. По крайней мере, её демонстрации не стоит ожидать в ближайшие сутки.

Сообщается, что некоторые издания получили само разрешение на запись обзора, но «Зелёный гигант» препятствует получению соответствующего графического ускорителя. Большинство партнёров Nvidia ссылаются на неготовность моделей GeForce RTX 5060 Ti 8GB. Другие откровенно объясняют, что Nvidia против использования данных версий для записи обзоров. Эту информацию подтвердили журналисты издания Hardware Unboxed.

«Хотя запуск состоится в один и тот же день для обоих вариантов, Nvidia поставляет только образцы GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Но это выходит за рамки, так как производители видеокарт отказываются передавать варианты на 8 ГБ, по сути, просто не могут этого сделать. Несмотря на то, что мы получили разрешение на проведение обзора первого дня версии с 8 ГБ, партнёры Nvidia не смогли нам её предоставить. Одни сообщили о неготовности передать адаптер, другие о явном запрете со стороны Nvidia», — Hardware Unboxed.

По информации ряда источников, компания действительно может не выпустить видеокарты GeForce RTX 5060 Ti ближайшие несколько дней. То есть старшая версия уже окажется на рынке, но базовый вариант выйдет с некой задержкой. С чем связан такой расклад пока неизвестно.

Вместе с этим сообщается, что хоть модель GeForce RTX 5060 и выйдет уже в мае, офицально эмбарго на обзоры уже снято и те ресурсы, которым удастся заполучить данную модель раньше времени, могут беспрепятственно выпускать на неё обзоры.