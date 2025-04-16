При этом в компании не стали официально подтверждать возвращение на российский рынок.

Концерн Kia скорректировал свои прогнозы продаж до 2030 года, сделав ставку на продажи в Российской Федерации. Теперь российский рынок также рассматривается для наращивания поставок. Однако, официального подтверждения со стороны компании о возвращении в Россию пока не было.

Согласно информации южнокорейского издания Yonhap. В течение ближайших пяти лет планируется довести уровень продаж в стране до 50 тысяч автомобилей в год. Судя по всему, компания надеется на скорейшее завершение украинского конфликта и возвращения на данный рынок. Однако, на сегодняшний день возвращение будет достаточно сложным, так как на нём уже доминируют китайские автопроизводители, с которыми очень тяжело конкурировать.

Если брать 2021 год, то в совокупности Kia и Hyundai смогли продать в России более 354 тысяч автомобилей. На две эти компании приходилось примерно 23%. Реализацию упрощало и местное производство этих транспортных средств. Они выпускались на собственном предприятии в Санкт-Петербурге и на мощностях калининградского «Автотора».

Источники сообщают, данная бизнес-программа была 9 апреля на Дне инвесторов. Стоит отметить, что всё же в данных прогнозах российский рынок занимает достаточно скромную планку. К примеру, в Северной Америке планируется продать около 1,11 миллиона транспортных средств, а в Европе свыше 770 тысяч машин. При этом в Южной Корее должно быть реализовано не менее 580 тысяч автомобилей. В Индии компания намерена продать 400 тысяч.