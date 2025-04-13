Разработчики продемонстрировали геймплей игры и раскрыли больше подробностей о проекте.

Bungie представила многопользовательский шутер с элементами «Королевской битвы» Marathon. Стоит отметить, что по большому счёту данный проект является перезапуском более ранней игры с тем же названием.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Разработчики провели масштабную презентацию Marathon, в рамках которой они лично участвовали в динамичных баталиях, транслируя геймплей на различные платформы. За игрой можно было увидеть даже таких членов команды, как директор игры Джо Зейглер, арт-директор Джозеф Кросс, директор геймплея Эндрю Уиттс и старший руководитель дизайна Ларс Баккен. Также на мероприятии опробовать игру могли журналисты и обзорщики.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; По словам зрителей, наблюдавших за баталиями в реальном времени, полноценные сражения между командами намного интереснее и напряжённее, чем кадры из геймплейных нарезок.

Было представлено четыре типа бойцов: Void, Glitch, Blackbird и Locus. В рамках проекта их называют «Бегунами». Каждый из них обладает собственными способностями и особенностями игрового стиля. Использовать можно будет огромный арсенал вооружений. В сражениях, помимо других игроков, пользователям будут противостоять роботы службы безопасности, представляющие из себя агрессивных NPC.

Любопытна в игре система сохранения снаряжения. В случае победы, всё полученное вооружение, боеприпасы и другие предметы остаются для следующего матча. В случае же гибели, пользователь теряет всё имущество.

Релиза Marathon на Xbox Series X/S, PS5 и ПК состоится 23 сентября 2025 года. Однако, пользователи могут зарегистрироваться для участия в альфа-тестировании через официальную страницу разработчиков в дискорд.