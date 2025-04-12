Разработчики опубликовали полную статистику по своему новому проекту, включая количество выпитых чашек чая.

Компания Rebellion, выпустившая не так давно проект Atomfall, опубликовала показатели популярности и перечень некоторых достижений игроков за первый месяц с релиза. Стоит отметить, что данная фирма является и разработчиком, и издателем Atomfall.

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Согласно опубликованным материалам, количество игроков перевалило за 2 миллиона. Наверняка их существенно больше, так как отметку в 1,5 миллиона Rebellion зафиксировала уже в первые выходные. Стоит отметить, что это не совсем количество проданных копий игры. Atomfall доступен на Xbox Game Pass, что позволяет заходить владельцам подписки запускать игру бесплатно. Всё же разработчики считают данные показатели достаточно высокими.

Вдобавок к этому, разработчики раскрыли и менее скромные достижения самих пользователей. К примеру, геймеры ликвидировали свыше 5,9 миллиона врагов битами для игры в крикет. Также им удалось выпить 500 тысяч чашек чая и не менее 250 тысяч пинт пива. Свыше 420 тысяч раз пользователи умудрились погибнуть в игре от крысиных стай. Также по статистике, наиболее популярной едой в игре оказалась «консервная банка мяса». Её в ходе игры пользователи съели более 14,1 миллиона раз. Далее идут «батон хлеба» с 8,4 миллиона и «пирожок» с 7,6 миллиона.