В сеть утекли первые результаты тестов Geekbench Vulkan и OpenCL

Как известно, последнее поколение видеокарт не сумело впечатлить сообщество своим превосходством над линейкой GeForce RTX 4000. Фактическая производительность новинок лишь на 5-20% выше, чем у предшественниц. В некоторых тестах и задачах видеокарты RTX 5000 даже уступали своим более ранним аналогам.

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Теперь же наконец стали известны возможности видеокарт GeForce RTX 5060 Ti в Vulkan и OpenCL. Данная модель появилась в базе данных Geekbench. Ранее в сеть утекали данные о тестах новинки в Furmak. В данном испытании устройство оказалось лишь на 1% быстрее, чем RTX 4060 Ti. В Geekbench же результаты более позитивные.

В Vulkan видеокарта добилась 140 147 очков, обойдя предыдущую модель на 14% с её 122 534 баллами. По результатам OpenCL, GeForce RTX 5060 Ti обходит RTX 4060 Ti на 13%, набирая 146 234 очка против 129 894. В целом, такие показатели вписываются в общую картину Blackwell. Также какого-либо колоссального прироста производительности не наблюдается. Основным преимуществом новой видеокарты будет поддержка более продвинутых технологий масштабирования.

Утечка также раскрывает некоторые параметры GeForce RTX 5060 Ti. Графический процессор работал на частоте в 2647 МГц. Видеопамяти на борту тестируемого экземпляра было 16 ГБ. Согласно другим инсайдам, модель получит 4608 ядер CUDA, чипы памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и 128-битную шину. Видеокарты выйдут на рынок 16 апреля в двух модификациях: на 8 и 16 ГБ видеопамяти. Цена базовой версии окажется на уровне 399 долларов.