9 апреля компания выведет на околоземную орбиту первые 27 спутников в рамках Project Kuiper. Amazon планирует запустить сервис до конца года.

Amazon взяла курс на развитие собственного спутникового широкополосного интернета. Компания намерена потеснить в данной области Илона Маска с его прославленной Starlink.

В 2023 году компания Джеффа Безоса вывела на околоземную орбиту три тестовых спутника. Теперь же в руководстве Amazon приняли решение начать массовые запуски для последующей реализации сервиса спутникового интернета Project Kuiper. Чтобы достигнуть поставленных целей на орбите должно оказаться от 3000 до 3200 спутников Kuiper Atlas 1 (KA-01), согласно расчётам компании. Однако, на это уйдёт очень много времени. В Amazon планируют предоставить доступ к спутниковому интернету уже до конца текущего года, пускай и не по всему миру, а лишь в ограниченном количестве стран. Далее со временем будет запускаться больше аппаратов и зона покрытия постепенно покроет весь земной шар. Илон Маск развивает свой Starlink уже несколько лет. Примерно такой же модели хотят добиться и в Amazon.

Далее компания будет предлагать три варианта по скорости передачи данных. Самый доступный вариант предусматривает до 100 Мбит/с. Затем идут среднебюджетная конфигурация на 400 Мбит/с и самый быстрый — на 1 Гбит/с. Для подключения необходимо будет приобрести одну из трёх станций, от которых собственно и зависит предельная пропускная способность. Однако, какой будет стоимостная политика на данный момент компанией не раскрывается.



