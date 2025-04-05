Несмотря на доступность игры на торрентах, геймеры покупают её официально, чтобы поддержать разработчиков.

Разработчики игры inZOI с гордостью заявили о реализации первого миллиона копий всего за семь дней с начала продаж. Через свою официальную страницу на платформе X (Ранее Twitter) команда inZOI Studio поблагодарила своих фанатов за проявленную активность.

Практически сразу после запуска проект смог закрепиться на самой вершине по популярности на платформе Steam. Это произошло в течение первого часа релиза. Krafton уже рассматривает создание целой франшизы на базе inZOI. Первые результаты проекта показались компании вполне позитивными. Однако, пока разработчики собираются лишь довести до идеала дебютную часть.

В настоящий момент у игры уже появилось активное комьюнити, которое готово оказывать поддержку в плане модов и свежих идей для разработчиков. Так что inZOI имеет все шансы, чтобы стать «убийцей The Sims». Естественно, благодаря визуальной составляющей и возможностям движка Unreal Engine 5 игра не оставляет и шанса культовой серии The Sims. Однако, сможет ли игра достичь такого же статуса, покажет только время.