Данное изделие может приводиться в движение с помощью небольшого электромотора.

Шведский энтузиаст Дэвид Густафсон сумел собрать полноразмерную Volvo V70 практически полностью из кубиков Lego. «Автомобиль» был создан в рамках проекта Brick Scale. Как заявлено, в совокупности на завершение данной модели ушло около четырёх лет.

Примечательно, что сам Дэвид Густафсон получил 400 тысяч деталей для сборки автомобиля, выиграв их в одном из конкурсов, также посвящённых Lego-энтузиастам. Вес вознаграждения победителя составлял больше тонны. Так что даже забрать призовой куш было задачей не из лёгких.

Создание же самого «Lego-мобиля» сопровождалось изучением реального транспортного средства. Как заявляет сам автор, без ошибок не обошлось. Периодически приходилось разбирать некоторые части автомобиля и собирать их заново. Любопытно, что воспроизведён из кубиков Lego был даже салон, включая рулевое колесо и центральную консоль. В изделии реализован полноценный рулевой механизм.

Однако, для устойчивости конструкции в автомобиль из Lego интегрирована металлическая рама. За счёт компактного электрического мотора транспортное средство приводится в движение. Также машина имеет функцию дистанционного управления. В настоящий момент эта Volvo V70 из Lego появляется на различных тематических выставках.