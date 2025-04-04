В ближайший год локомотивом в области электрокаров может стать китайская BYD

Исследовательская компания Counterpoint представила свой прогноз на основе анализа рынка электромобилей. Согласно агентству, американский автогигант Tesla из лидера на данном рынке превратится в отстающего. Причём это будет касаться как показателей продаж, так и развития технологий.

Аналитики компании считают, что китайский автоконцерн BYD впервые продаст больше электрокаров, чем Tesla. Это произойдёт уже в этом году, согласно динамике продаж. Однако, стоит отметить, что это не совсем исключительно заслуга гиганта из Поднебесной. Отчасти на показатели повлияла деятельность самого руководителя компании Tesla, Илона Маска. В связи с его активной политической деятельностью во многих регионах, включая Соединённые Штаты Америки, многие пользователи начали бойкотировать его продукцию. В отдельных случаях даже можно наблюдать случаи вандализма.

Однако, более серьёзной проблемой для Tesla является технологическое отставание. Если показатели продаж можно объяснить даже обычной случайностью, то розницу в предлагаемых технологиях уже не списать на рыночные колебания. По мнению специалистов, китайский бренд уже имеет более совершенные технологии. Именно по этой причине Пекин запрещает BYD развёртывать своё производство на территории Мексики. Регуляторы опасаются, что американские компании начнут заниматься шпионажем. Недавно BYD представила платформу EV мощностью 1 МВт. Для неё же разработана быстро заряжаемая батарея 10C.