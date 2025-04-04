По мнению американского лидера, в переговорном процессе уже наблюдаются позитивные тенденции.

Накануне Дональд Трамп провёл очередную пресс-конференцию, на которой ответил на ряд вопросов по ситуации вокруг украинского конфликта и успехов в мерных переговорах. По мнению американского лидера обе стороны готовы к заключению сделки по Украине.

На вопрос журналистов, обсуждалось ли мирное соглашение со спецпосланником из России, Кириллом Дмитриевым, Трамп ответил, что в целом тенденция позитивная, но «речь не идёт о переговорах с конкретным человеком». Также американский президент заявил, что стороны даже прекратили взаимные удары по крупным объектам энергетической инфраструктуры. Однако, данное заявление пока вызывает споры у большинства экспертов. В последние недели всё же фиксировались прилёты по ряду инфраструктурных сооружений.

Помимо этого Дональд Трамп поделился своим мнением касательно репрессий во Франции, где накануне была приговорена Марин Ле Пен, лидер оппозиционной партии «Национальное объединение». Американский лидер призвал освободить одного из самых популярных политиков в стране, назвав случившееся «охотой на ведьм». Стоит отметить, что против самого Дональда Трампа также было заведено несколько уголовных дел, за счёт которых предыдущая администрация намеревалась вывести кандидата от республиканской партии из президентской гонки.

«Я не знаю Марин Ле Пен, но ценю её усердную работу в течение долгого времени. Он терпела неудачи, но продолжала двигаться вперёд. И как раз перед тем, что могло стать её большой победой, её обвиняют в преступлении, о котором она ничего и не знала, я думаю», — заявил президент США.