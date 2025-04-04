Улучшенные панели получили удвоенный объём памяти.

Как сообщается, Ульяновский автомобильный завод началь оснащать автомобили «Патриот» и «Пикап» новой мультимедийной системой «УАЗ Navi». Была улучшена как аппаратная часть, так и программное обеспечение. При этом представители компании заявляют, что обновление никак не повлияет на стоимость автомобилей.

Производитель отмечает, что использовать систему станет комфортнее. Время отклика сократится, а место для пользовательских файлов увеличится. На борту находится четырёхъядерный процессор, но с большей мощностью. Объём оперативной памяти вырос с 1 ГБ до 2. Объём встроенного хранилища также был удвоен: вместо 16 теперь 32 ГБ. За счёт большей памяти операционную систему удалось обновить до Android 10. Ранее в автомобилях использовалась Android 7.1.1. Однако, сам экран остался прежним: 7 дюймов с разрешением 1024х600 пикселей. Bluetooth был улучшен до версии 5.

На официальном сайте Ульяновского автомобильного завода уже размещены инструкции для эксплуатации новой системы «УАЗ Navi». «Патриот» получит её в пакете Limited, стоит такой внедорожник 2 040 000 рублей. Однако, компания обещает ещё одно обновление.