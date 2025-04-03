Устройство также сможет выводить изображение на сторонние экраны с разрешением в 4K

Накануне компания Nintendo анонсировала портативную игровую консоль Switch 2, продемонстрировав даже её возможности в различных играх. Ранее источники сообщали, что устройство было разработано в партнёрстве с компанией Nvidia и сможет обладать некоторыми технологиями Зелёного гиганта. Однако, по словам экспертов Digital Foundry, в геймплейных видео компания не задействовала никаких дополнительных опций масштабирования. В какой-то момент специалисты даже засомневались в их наличии.

Теперь же компания официально подтвердила, что новая игровая консоль имеет поддержку DLSS и трассировку лучей. Об этом представители компании заявили изданию IGN. Также источник раскрыл, что Nintendo Switch 2 сможет выводить изображение на телевизор в разрешении 3840х2160 пикселей.

«Мы используем технологию масштабирования DLSS, и это то, что нам нужно использовать при разработке игр. А что касается оборудования, оно способно выводить на телевизор максимум 4K. Будет ли разработчик программного обеспечения использовать это как собственное разрешение или масштабировать его — это то, что может выбрать разработчик программного обеспечения», — заявили представители компании в интервью.

Также сообщается, что DLSS будет иметь несколько режимов работы, от которых будет зависеть конечная производительность и качество визуальной составляющей. Помимо этого, было подтверждено, что трассировка лучей сможет функционировать вместе с технологией масштабирования.