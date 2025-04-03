Устройство обладает пиковой яркостью до 4500 нит и частотой обновления до 288 Гц.

Компания TCL является одним из крупных китайских производителей домашней техники и электроники. На рынке телевизоров она и вовсе входит в топ-5 брендов, с долей около 14%. Ранее в руководстве фирмы заявили о намерениях усилить свою позицию и догнать южнокорейского техногиганта Samsung.

Теперь компания предоставляет телевизор с панелью QD-Mini, разрешение 3840х2160 пикселей и собственной частотой обновления изображения 144 Гц. Устройство будет доступно в пяти вариантах: 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Каждое исполнение должно отличаться зонами локального затемнения и пиковой яркостью. К примеру, младшая версия получила 720 зон и пиковую яркость в 3000 нит. В то же время 98-дюймовый вариант предложит уже 3456 зон затемнения и 4500 нит.

В новый телевизор встроена звуковая система Onkyo 2.1.2. Имеется поддержка голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Для комфортного гейминга производитель предлагает технологию Game Accelerator, позволяющую увеличить частоту обновления изображения в играх до 288 Гц. Возможность подключения дополнительных устройств предусмотрена четырьмя портами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0.

Стоимость минимальной версии TCL Q9L Pro в Китае составляет 4299 юаней, что примерно 592 доллара. За самую крупную же модель придётся заплатить 16999 юаней или 2342 долларов. Однако, когда новинка будет выпущена на международном рынке и сможет ли производитель сохранить цены, пока неизвестно.