Моторы собранных с 26 апреля 2021 по 8 февраля 2022 года моделей могут выйти из строя в связи с некоторыми проблемами

По информации от российского офиса компании Toyota, ООО «Тойота Мотор», с сегодняшнего дня запущена отзывная программа, распространяющаяся на проданные ранее в России модели Land Cruiser 300 и Lexus LX600.

Основной причиной называют вероятный выход из строя подшипника коленвала. Как заявляют представители компании, это может повлечь за собой ухудшение производительности и дальнейший выход двигателя из строя. Владельцам подпадающих под программу автомобилей бесплатно заменять моторы.

Сообщается, что проблема была обнаружена в двигателях линейки V35A. Например на территории России продавался Land Cruiser 300 с 3,5-литровым V6 мощностью 415 лошадиных сил. В компании считают, что во время производства моторов внутрь мог попасть механический мусор, оставшийся после обработки. Эта стружка попадает во вращающиеся детали, что приводит к выходу из строя всего агрегата.

Опаснее всего, что перед полным отказом двигателя могут наблюдаться серьёзные падения мощности и неожиданные остановки во время езды. В компании решили, что это может привести к большому количеству аварийных ситуаций на дорогах, и начали кампанию по замене двигателей. Однако, точные цифры, какое количество автомобилей необходимо обслужить, пока не раскрывается. Программа затрагивается выпущенные в период с 26 апреля 2021 по 8 февраля 2022 года Land Cruiser 300, и внедорожники LX600, собранные с 10 декабря 2021 по 7 февраля 2022 года.