Вновь процессор AMD выходит из строя на материнской плате ASRock X870 PRO RS

Ранее уже сообщалось о первом процессоре данной модели, который вышел из строя спустя девять дней использования. Однако, чип не получил абсолютно никаких физических повреждений, чего нельзя сказать о новом случае.

Эксперты разобрали более сотни случаев с выходом из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D. Некоторые из них сопровождались отчётливыми следами возгорания. Сегодня в сети появилась информация об аналогичных повреждениях на процессоре AMD Ryzen 9 9950X3D. Примечательно, что как и в большинстве случаев, новый флагманский чип сгорел на материнской плате ASRock X870. В данном случае модель PRO RS.

Как сообщается, процессор вышел из строя спустя три недели использования. Пользователь рассказал, что только приобрёл новый OLED-монитор с разрешением 3840х2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц, после чего провёл длительную игровую сессию в не самой требовательной игре. Однако, уже на следующий день, при попытке запустить систему, компьютер больше не загрузился.

Владелец ПК демонтировал систему охлаждения, вытащил процессор из сокета и увидел, что подложка чипа деформирована. Такую же картину можно было наблюдать у других пользователей, у которых сгорели Ryzen 7 9800X3D. Ранее такая выпуклость появлялась в результате разгона процессора. Однако, по словам источника, его Ryzen 9 9950X3D использовался без какого-либо оверклокинга. На самой же материнской плате никаких серьёзных повреждений не выявлено.

Пока ни AMD, ни ASRock не готовы брать на себя ответственность за растущее количество подобных инцидентов.