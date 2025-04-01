По имеющейся информации, из-за спроса на серверное оборудование стоимость на чипы будет расти вплоть до 2026 года

Как сообщает один из крупнейших производителей памяти, невзирая на некоторые колебания инвесторов в последние месяцы, спрос на оборудование для дата-центров и другое компьютерное железо продолжает расти.

Ранее на рынке памяти ощущался некий переизбыток. Это по словам представителей компании благоприятно влияло на доступность и отражалось в снижении цены. Производители начали сокращать выпуск продукции, а некоторые линии и вовсе были заморожены. В то же время крупные технологические компании начали больше инвестировать в свои вычислительные мощности. Соответственно, это отразилось на рынке памяти. Постепенно образовывается дефицит, что в дальнейшем приведёт к повышению цен.

На фоне особого интереса к технологиям искусственного интеллекта, наибольшим спросом пользуются чипы HBM, которые активно используются в производстве профессиональных графических процессоров. По-большому счёту, вся технологическая индустрия на сегодняшний день растёт благодаря ИИ.

Компания Micron уже заявляет, что начинает корректировать свою ценовую политику. Более того, по мнению представителей фирмы, клиентам компании стоит ожидать продолжительного периода роста цен, который продлится вплоть до 2026 года или дольше. Эксперты ожидают аналогичных сообщений и от других крупных производителей DRAM и NAND, как например SK Hynix и Samsung.

Хуже всего, что в конечном итоге это отразиться и на ценах в потребительском сегменте. Однако, насколько ощутимый будет рост, в компании не могут спрогнозировать.