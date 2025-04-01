Пользователи смогут выводить на них картинки и GIF-анимации.

Накануне компания Coolify намекнула на скорое появление на рынке первого в мире вентилятора с возможностью вывода голографического изображения — Holo Fan.

Изначально компания Coolify представила данные вентиляторы ещё в 2024 году на выставке Computex. Однако, на тот момент производитель раскрыл мало информации, а некоторые эксперты даже не были уверены, что данные вентиляторы выйдут на рынок. Всё же Holo Fan сумели произвести впечатление.

Конечно, речь идёт не совсем о голограмме на вентиляторе. Вывод изображения происходит за счёт светодиодных полос, установленных на лопасти. Раскручиваясь до определённой скорости, вентилятор отрисовывает загруженное на него изображение или GIF-анимацию.

Стоит отметить, что загрузка изображений и настройка Holo Fan происходит исключительно через смартфон при помощи соединения по Wi-Fi. Устройство потребляет около 10 Вт, а запитывать его придётся от материнской платы.

В остальном же это стандартный вентилятор с максимальной производительностью до 2600 оборотов в минуту. Он не имеет какой-то невероятной эффективности в плане отвода тепла, что в принципе неудивительно. Минимальная скорость вращения вентилятора составляет 1500 об/мин. Это значение необходимо, чтобы отображать заданную картинку или анимацию. Стоимость этой красоты составляет 45,99 доллара за единицу.