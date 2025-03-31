Это будут первые устройства с новым процессором, уже позже планируется выпустить и новые MacBook с данным решением

Как сообщают источники, компания Apple уже работает над новой линейкой iPad, которая получит передовой процессор M5. Это будут первые устройства с данным чипом. Однако их выход стоит ожидать лишь ближе к концу текущего года.

Компания выпустила актуальные iPad M4 в мае прошлого года. Это также было первое устройство с новым процессором. По имеющимся данным, в этом году релиз новинок может задержаться. Со слов Марка Гурмана из издания Bloomberg, копания хочет сделать анонс следующего поколения планшетов только в июне, а старт продаж еще позже. Однако iPad все равно должны будут выйти раньше MacBook.

Ранее сообщалось, что новые чипы первыми из серии получат укладку модулей процессора друг на друге, похожую на исполнение Ryzen X3D от AMD. Также Apple M5 будет выпускаться с использованием усовершенствованного 3-нанометрового техпроцесса N3P от компании TSMC. Переход на более свежий узел 2 нм планируется осуществить с выходом процессоров Apple M6. Последние начнут выпускаться в 2027 году.

Насколько M5 сможет обойти нынешнее поколение, пока сказать сложно. Обе модели имеют схожий техпроцесс. Однако при выходе M6 аналитики ожидают существенного прироста производительности и эффективности.