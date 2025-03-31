По информации источника, новая технология будет выполнять функции врача и личного тренера.

Apple сделала крупную ставку на технологии искусственного интеллекта в обновлении iOS 18 и последующих версий. Однако, процесс внедрения новых функций оказался слишком затянутым и часть пользователей начала выражать Apple свои недовольства. Особенно возмутительным стал перенос релиза улучшенной версии Siri.

Теперь же стало известно, что компания готовит крупное обновление для приложения «Здоровье». Помимо некоторых улучшений в дизайне и удобстве использования, в него будет встроен специальный консультант на базе искусственного интеллекта. По имеющейся информации, он сможет совместить в себе персонального врача и тренера. Технология должна анализировать данные о частоте сердечных сокращений, весе, занятиях фитнесом и рядом другим параметров. На основе полученных сведений ИИ-ассистент даст свои рекомендации.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, для разработки нового ИИ-приложения Apple задействовала несколько врачей. Однако, компания планирует расширить число специалистов из сферы здравоохранения.

«В настоящее время компания обучает ИИ-агента с использованием данных врачей, которые есть в ее штате. Apple также планирует привлечь для создания видеороликов сторонних врачей, в том числе экспертов в области сна, питания, физиотерапии, психического здоровья и кардиологии», — заявляет источник.

Новый ИИ-агент станет доступен в следующем году с выходом iOS 19. Однако, пока неизвестно, будут ли функции обновлённого «Здоровья» бесплатными или потребуют оплаты дополнительной подписки.