Старт продаж миниатюрного устройства запланирован на 7 апреля.

GMKtec EVO-X2 станет одним из первых устройств, оснащенных мощнейшим мобильным процессором компани AMD. Заявляется, что производительность нового чипа Ryzen AI 9 Max+ 395 позволит использовать мини-ПК в локальной работе с большими языковыми моделями. Однако, также это будет одно из лучших геймерских решений.

«Красному гиганту» удалось представить процессор с высокопроизводительным графическим ядром Radeon 8060S, имеющим 40 вычислительных блоков, которое может навязать конкуренцию даже мобильным видеоускорителям на уровне Nvidia GeForce RTX 4060. В некоторых сценариях и проектах процессору даже удаётся показывать результаты, сравнимые с RTX 4070. Также AMD Ryzen AI 9 Max+ 395 может похвастать 16 ядрами и 32 потоками с частотой до 5,1 ГГц. Энергопотребление чипа варьируются от 45-120 Вт. Также процессор обладает 80 МБ кэша.

На борту GMKtec EVO-X2 помимо этого имеется до 128 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Также имеется хранилище до 2 ТБ. Общая мощность, которую поддерживает мини-ПК, составляет 140 Вт. Производитель заявляет о наличии эффективной системы охлаждения, позволяющей без проблем использовать компьютер в интенсивных нагрузках. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Wi-FI 7 и Bluetooth 5.3.

Производитель подтвердил запуск предварительных заказов уже в ближайшие несколько дней — 7 апреля 2025 года. Стоимость новинки будет составлять 2060 долларов. Хочется отметить, что это один из самых дорогих мини-ПК на рынке, если не считать профессиональные решения от Nvidia и её партнёров.