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Zelikman
В Take-Two Interactive заявили, что специально не делятся новыми материалами по GTA 6
Компания таким образом планирует поддерживать «ожидание и волнение» у пользователей

Очевидно, что на сегодняшний нет более ожидаемой игры, чем шестая часть уже культовой серии Grand Theft Auto. Это тот проект, который может сделать революцию в игровой индустрии. Многие эксперты опасаются, что в случае запуска GTA 6 по цене более 100 долларов, другие студии в будущем также начнут предлагать свои игры в этом диапазоне. Сейчас большинство проектов выходит в районе 70 долларов.

Накануне генеральный директор Take-Two Interactive Штраусс Зельник поделился с журналистами, что компания намеренно пока не делится никакими дополнительными материалами по Grand Theft Auto 6. По его словам, это позволяет поддерживать «ожидание и волнение» вокруг проекта. Также выгоднее всего будет начать активную маркетинговую кампанию перед непосредственным выходом игры.

«Мы обнаружили, что лучше всего предоставлять маркетинговые материалы сравнительно близко к дате релиза, чтобы, с одной стороны, создать ажиотаж, а с другой — уравновесить ажиотаж с неоправданным ожиданием», —заявил представитель Take-Two Interactive.

Также Зельник объяснил причины таких долгих перерывов между выходами новых игр серии Grand Theft Auto. В компании считают, что для подобных крупных проектов просто необходимы передышки. Многие конкуренты компании выпускают свои ключевые игры чуть ли не каждый год. Но это плохо сказывается на конечных впечатлениях о серии. Вдобавок GTA 6 требует много времени для доведения до совершенства. На ежегодной основе же у компании выходят только части спортивных франшиз.

#гейминг #видеоигры #gta 6 #take-two interactive
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