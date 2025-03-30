A31 Plus имеет в комплекте четыре ARGB-вентилятора и может вместить любую актуальную видеокарту.

Asus может стать флагманом в плане перехода к системам со скрытыми кабелями. Компания выпускает всё больше устройств, соответствующих стандарту BTF (Back-to-the-Future). Несмотря на то, что комплектующих для сборки подобных систем пока не много, выбор постепенно расширяется.

Не так давно компания анонсировала выход белоснежной материнской платы Asus TUF Gaming B850-BTF Wi-Fi W с поддержкой передачи графическим процессорам до 600 Вт питания. Это осуществляется через специальный разъём. Для этого на тыльной стороне дополнительно распаяно два входа 8-pin. Данная технология называется Advanced BTF. Теперь компания выпустила на рынок обновлённые корпусы A31 Plus с поддержкой данной опции.

Новый «аквариум» имеет все необходимые вырезы на площадке установки материнской платы. Он будет поддерживать любые варианты BTF. Также в комплект входит четыре вентилятора с ARGB-подсветкой. Помимо этого, верхняя крышка позволяет установить радиатор системы жидкостного охлаждения длиной 360 мм. Если же использовать воздушный кулер, то пользователь ограничен решениями высотой до 165 мм. Внутрь вмещаются абсолютно все современные видеокарты, так как под них отведено 380 мм. Блок питания может иметь длину до 200 мм. Передняя панель корпуса оснащена двумя портами USB 3.0, а также одним портом Type-C.

На выбор имеется два варианта: белый и черный. Стоимость Asus A31 Plus составляет 79,99 доллара. Вероятно, в будущем компания предложит вариант без вентиляторов, но по вышеуказанной цене предлагается полный комплект.