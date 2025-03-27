Инновационное решение поддерживает видеокарты мощностью вплоть до 600 Вт.

Компания показала первые прототипы данных BTF-материнских плат ранее, но теперь, по-видимому, Asus планирует выпустить одну из них на рынок. Страница с соответствующим товаром появилась на официальном сайте бренда.

Речь идёт об Asus TUF Gaming B850-BTF WI-FI W. Аббревиатура BTF расшифровывается как Back to the Future (Назад в будущее). Она обозначает серию материнских плат, с установленными на тыльной стороне разъёмами дополнительного питания и практически всех остальных интерфейсов. Туда входят порты подключения передней панели, системы охлаждения, HDD-накопителей и так далее.

Реализация подобных материнских плат стала возможна благодаря включению в игру производителей компьютерных корпусов. Хотя по-большому счёту от них требовалось лишь добавить дополнительное пространства с тыльной стороны и специальные разъёмы в платформе крепления.

Однако, на данный момент производитель ещё не раскрыл стоимость новой материнской платы и даты старта продаж. Также стоит отметить, что для реализации всех возможностей данной платы пользователям понадобится и графический процессор стандарта BTF. Он должен иметь соответствующий разъём соединения, но в настоящий момент на рынке очень мало подходящих решений. На сегодняшний день есть две компании, продающие такие адаптеры: Asus и MaxSun. Вероятнее всего, покупка подобной системы обойдётся существенно дороже, чем обычно.