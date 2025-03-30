B850I EDGE Ti Wi-Fi Mini-ITX получит 11-фазную систему питания и полностью белое исполнение.

Как сообщает инсайдер chi11eddog, компания MSI готовит новую материнскую плату из серии AMD 800 с форм-фактором Mini-ITX. В подтверждение к этому источник прикладывает изображение, предположительно, со схемотехникой новинки.

Согласно имеющимся данным, это будет MSI MPG B850I EDGE Ti Wi-Fi Mini-ITX. Устройство получит серьёзную систему питания с конструкцией 8+2+1, способную выдерживать даже флагманские процессоры AMD Ryzen 7000 и 9000, включая геймерские модели X3D. Плата будет поддерживать до 128 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Максимальная частота пока не раскрывается, со схемы видно, что всего предусмотрено два слота ОЗУ.

MSI MPG B850I EDGE Ti Wi-Fi Mini-ITX имеет один разъём дополнительного питания 8-pin. Для установки SSD-накопителей на плате расположено два слота M.2: один с поддержкой Gen5, второй стандарта Gen4. Стоит отметить, что последний будет размещён на тыльной стороне. Также имеется два слота SATA III для подключения HDD-накопителей. Для установки графического процессора производитель предложит один слот Gen5 x16. Не обойдётся и без портов подключения вентиляторов, подсветки и другого интерфейса.

Для сетевого соединения предусмотрены 5 GbE LAN и Wi-Fi 7. Весь список USB разъёмов пока не раскрывается. Учитывая класс перспективной материнской платы MPG B850I EDGE Ti Wi-Fi, она вряд ли будет иметь какие-либо проблемы с количеством портов подключения. Выпустить новую модель могут во втором квартале текущего года.