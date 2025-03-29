По информации источников, новая линейка будет на базе ядер Zen 5 с графикой RDNA 3.5

По информации одного из инсайдеров, AMD готовится представить серию геймерских процессоров Ryzen 9000G. Они должны будут предложить высокую игровую производительность без использования дополнительного графического процессора.

Как сообщается, новые чипы будут основаны на ядрах Zen 5. Они будут принадлежать к платформе AM5. Сам же «Красный гигант» пока не делал никаких заявлений о выходе новой линейки Ryzen 9000G, но, по словам @9550pro, они будут представлены в четвёртом квартале 2025 года. Однако в плане наименования новых процессоров пока точной информации нет.

Ранее компания выпустила вместо Ryzen 7000G серию Ryzen 8000G. Это первый подобный случай в истории AMD, но вероятно, это может произойти и со следующими решениями.

Судя по всему, процессоры Ryzen 9000G можно считать настольным вариантом ноутбучных моделей Ryzen AI 300 Strix Point. Вероятно, по техническим характеристикам они также будут близки. Флагманская модель может получить 12 ядер и 24 потока, по аналогии с Ryzen AI 9 HX 370. Однако тактовые частоты и теплопакет наверняка будут выше, чем у мобильных вариантов.

Самое любопытное будет наличие встроенной графики Radeon 880M и Radeon 890M. Данные решения могут показывать себя на уровне бюджетных графических процессоров по типу GeForce RTX 3050, что является достаточно хорошим показателем. Пользователи смогут играть даже в требовательные AAA-проекты, но на средних и низких графических настройках.