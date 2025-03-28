Игра была тепло принята сообществом. Однако, в некоторых моментах проект напоминает GTA «на минималках»

Ранний выход игры произошёл сегодня — 28 марта 2025, и уже спустя считанные часы после релиза взломанную версию можно было найти на различных торрент-платформах. Причём в разных сборках: от ByXatab, Igruha, селезень и других пиратов.

Стоит отметить, что до выхода игры разработчики вшили в неё систему защиты от пиратства Denuvo, но затем, из-за повсеместной критики со стороны игрового сообщества, решили удалить это ПО из проекта. На это было несколько причин, которые озвучили недовольные фанаты.

В первую очередь, данное программное обеспечение существенно снижает производительность в самой игре. Во-вторых, Denuvo, помимо защиты от пиратства, не позволяет внедрять в игру пользовательские моды. Последние могут быть крайне важны для разработчиков, если они планируют сделать долгоживущий проект, по типу Sims, или GTA. Благодаря огромному количеству модификаций со стороны сообщества, некоторые игры остаются на плаву десятилетиями.

Компания inZOI Studio и Krafton сделали ставку на поддержку со стороны сообщества, и судя по отзывам, не прогадали. Мододелы уже начали выпускать различные модификаторы, расширяющие возможности игры.

Однако, на первых парах в игре оказывались некоторые механики, к которым пользователи были не готовы. К примеру, персонаж в игре может устроить драку с NPC или украсть чужого ребёнка, но самой неожиданной стала возможность задавить человека на машине. Игру начали сравнивать с GTA. Благо, команда разработчиков уже исправила часть нежелательных механик и багов.