Один из счастливых обладателей эталонной видеокарты Radeon RX 9070 от компании AMD поделился её фотографиями в разобранном виде. Благодаря публикации удалось ознакомиться со схемотехникой печатной платы, а также её дизайном. Помимо этого наглядно продемонстрирована система охлаждения фирменной AMD Radeon RX 9070 XT.
Согласно представленным изображениям, эталонная версия полностью повторяет исполнение аналогичной модели от Sapphire. Если конкретнее, то много общего с вариантом Pulse.
Обе видеокарты питаются от двух контактных разъёмов, а система VRM получила схему 8+3. Формат и габариты платы также не имеют отличий, кроме небольшой выемки с краю. Естественно, графический процессор и чипы видеопамяти также имеют одинаковое расположение.
Вполне вероятно, что AMD и Sapphire работали над данной платой совместно. Ранее между компаниями уже бывали подобные проекты. Однако конструкция системы охлаждения получила некоторые изменения, за исключением толщины и количества вентиляторов.
Стоит отметить, что подобные видеокарты нельзя найти в свободной продаже. Они совсем не предназначались для розничной продажи, но через определённые каналы оказались на чёрном рынке Поднебесной. Автор фотографий также показал информацию о видеокарте из программы GPU-Z. Эталонный видеоадаптер поддерживает актуальные драйвера AMD и работают частотах, заявленных производителем.