В сети появились фотографии видеокарты в разобранном виде

Один из счастливых обладателей эталонной видеокарты Radeon RX 9070 от компании AMD поделился её фотографиями в разобранном виде. Благодаря публикации удалось ознакомиться со схемотехникой печатной платы, а также её дизайном. Помимо этого наглядно продемонстрирована система охлаждения фирменной AMD Radeon RX 9070 XT.

Источник: 半导体观察

Согласно представленным изображениям, эталонная версия полностью повторяет исполнение аналогичной модели от Sapphire. Если конкретнее, то много общего с вариантом Pulse.

Источник: TechPowerUp

Обе видеокарты питаются от двух контактных разъёмов, а система VRM получила схему 8+3. Формат и габариты платы также не имеют отличий, кроме небольшой выемки с краю. Естественно, графический процессор и чипы видеопамяти также имеют одинаковое расположение.

Источник: 半导体观察

Вполне вероятно, что AMD и Sapphire работали над данной платой совместно. Ранее между компаниями уже бывали подобные проекты. Однако конструкция системы охлаждения получила некоторые изменения, за исключением толщины и количества вентиляторов.

Источник: 半导体观察Стоит отметить, что подобные видеокарты нельзя найти в свободной продаже. Они совсем не предназначались для розничной продажи, но через определённые каналы оказались на чёрном рынке Поднебесной. Автор фотографий также показал информацию о видеокарте из программы GPU-Z. Эталонный видеоадаптер поддерживает актуальные драйвера AMD и работают частотах, заявленных производителем.