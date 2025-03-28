Проект стал одним из самых в истории франшизы, чем серьёзно улучшил положение Ubisoft в момент переговоров с Tencent

Разработчики откладывали выход Assassin's Creed Shadows два раза, заявляя о необходимости довести игру до идеала перед её релизом. Ubisoft опасалась, что проект станет очередным провалом и практически полностью обесценит её в глазах инвесторов.

Компании действительно было чего опасаться. Совсем недавно провалилась Star Wars Outlaws, израсходовав 200-300 миллионов долларов и реализовавшись тиражом всего в 1 миллион копий за целый месяц продаж. Для понимания, чтобы хотя бы вернуть потраченные деньги, игру должны купить около 5-6 миллионов пользователей. Еще серьёзнее проблема была с проектом Skull and Bones. Потрачено от 650 до 850 миллионов долларов и 11 лет разработки. Игра, которую называли в компании AAAA-проектом, пошла ко дну.

Именно с такими проблемами Ubisoft подходила к этому моменту. В компании делали последнюю ставку на Assassin's Creed Shadows. Проект шлифовали до блеска, надеясь что он сможет спасти положение. Конечно не обошлось без некоторых проблем ходе разработки, но в целом это сработало. Игра понравилась большому количеству пользователей.

За первые два дня в ней побывало более 2 миллионов пользователей, и уже сегодня, спустя неделю с релиза игры, Assassin's Creed Shadows перевалила за отметку в 3 миллиона. Новая часть стала второй во всей серии по доходности за первые 24 часа. Также ей удалось завоевать самое большое количество пользователей онлайн на платформе Steam. Shadows даже смогла собрать самое крупное фанатское сообщество в истории франшизы.

В общем, игра сумела принести Ubisoft успех, что было особенно важно на фоне переговоров с компанией Tencent о создании новой совместной фирмы. Shadows позволила подойти к ним с более выгодной позицией. Tencent вложила 1,16 млрд долларов в новую компанию, получив при этом 25-процентный пакет акций.