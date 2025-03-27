Данная фирма получит все авторские права и лицензии на три ключевые франшизы Ubisoft: Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six.

Согласно более ранним утечкам французская компания Ubisoft совместно с китайским медиагигантом Tencent планировали зарегистрировать новую фирму. И вот наконец все слухи подтвердились. Tencent инвестирует в новую дочернюю компанию 1,16 миллиарда евро. За это она получит 25% от общего пакета акций.

Основой данному проекту станут три наиболее успешных франшизы Ubisoft: Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six. В новую организацию войдут такие студии, как Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec, Ubisoft Saguenay, Ubisoft Barcelona и Ubisoft Sofia. Также за ней будут закреплены все игры, которые в настоящий момент находятся в разработке или даже практически готовы к выходу. Новая компания получит от Ubisoft все права и лицензии на три вышеупомянутые франшизы, без каких-либо исключений и оговорок.

«С созданием специализированной дочерней компании, которая возглавит разработку трёх наших крупнейших франшиз, и привлечением Tencent в качестве миноритарного инвестора мы кристаллизуем стоимость наших активов, укрепляем наш баланс и создаем наилучшие условия для долгосрочного роста и успеха этих франшиз», — заявил соучредитель и генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо.

В Tencent также позитивно прокомментировали создание новой компании, отметив, сто общими силами удастся создать благоприятные условия для роста новой фирмы. По мнению президента Tencent Мартин Лау, франшизы Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six имеют огромный потенциал.