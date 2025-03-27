Компания предлагает полный спектр оборудования для производства чипов. Китай может стать полностью самостоятельным в сфере технологий.

На фоне ужесточения санкций со стороны Соединённых Штатов Америки китайские компании начинают переходить на отечественное оборудование и технологии. Самым ярким примером является Huawei, которая выпускает свои смартфоны с использованием исключительно своих наработок как в аппаратной части, так и программной.

Теперь же стало известно, что одна малоизвестная компания смогла представить полный спектр оборудования для производства чипов. По информации источника, SiCarrier, та самая фирма, тесно связана с техногигантом Huawei. Предприятию удалось разработать полный ассортимент инструментов для обработки пластин.

Ранее Соединённые Штаты запретили нидерландской компании ASML передавать Китаю уже заказанное оборудование для производства чипов. В случае, если уровень представленных инструментов не будет серьёзно отличаться от зарубежных аналогов, Китай может стать полностью независимым от западных технологий. Как сообщается, у SiCarrier уже есть литографические инструменты для обработки 300-мм пластин по 28-нанометровому технологическему процессу. Теперь вопрос состоит в том, насколько быстро компания сможет прогрессировать в этом направлении.

SiCarrier Technologies было основано около четырёх лет назад при содействии китайского гиганта Huawei. Изначально проект и открывался, чтобы навязать конкуренцию ASML, Applied Materials, KLA и Lam Research, сообщают источники. Компания имеет несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров в различных регионах Китайской Народной Республики. Для ускорения своего развития, компания переманивает специалистов из компаний-конкурентов, к примеру, ASML.



