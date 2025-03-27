Новинка способна конкурировать с такими решениями, как Ryzen AI Max Plus 395 и Intel Core Ultra 9 275HX

Впервые Красный гигант продемонстрировал процессоры Ryzen 9 9955HX3D в ходе мероприятия CES 2025. Однако, до сих пор никакой фактической информации о его реальных возможностях возможностях не было. Пока только предстоит выяснить насколько он быстрее предыдущего предшественника.

Однако, накануне Hot Hardware уже провели ряд тестов Ryzen 9 9955X3D. Новым процессором был оснащён геймерский ноутбук MSI Titan 18. Под капотом последнего также находился один из мощнейших графических процессоров Nvidia GeForce RTX 5090 или RTX 5080.

Источник изображения: Hot Hardware

В тесте PCMark10 новинка набрала 9706 очков, что лишь немного меньше, чем у Ryzen AI Max Plus 395, набравшего 9739 баллов. Похожая картина и в Geekbench, где Ryzen 9 9955X3D немного уступает в многопоточных испытаниях, но добивается лучших результатов при тесте производительности на одно ядро.

Источник изображения: Hot Hardware

В Cinebench 2024 преимущество остаётся за процессором Ryzen 9 9955X3D. По словам экспертов, мобильные процессоры с расширенным 3D-кэшем показывают те же улучшения, что и в случае с настольными версиями. В основном это отражается на игровой производительности. При этом, производительность в рабочих нагрузках также остаётся на высоком уровне.

Источник изображения: Hot Hardware

Специалисты Hot Hardware считают, что Ryzen 9 9955X3D составит жестокую конкуренцию Intel Core Ultra 9 275HX. Однако, это еще предстоит выяснить на деле.