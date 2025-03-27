Устройство обладает портами HDMI 2.1 и Thunderbolt 4, но лишено разъёмов DisplayPort.

Компания Asus выпустила на рынок флагманский профессиональный монитор ProArt OLED PA32UCDM с панелью QD-OLED третьего поколения диагональю 32 дюйма. Розничная цена данного устройства составляет 2099 долларов.

Новинка получила разрешение 3840х2160 пикселей и пиковую яркость до 1000 нит. Максимальная частота обновления изображения составляет 240 Гц, а задержка составляет всего 0,1 мс GtG. Для более плавного гейминга предусмотрена функция FreeSync Premium Pro. Монитор имеет стандартное соотношение сторон 16:9. Также панель получила поддержку технологии DisplayHDR 400 True Black. Для предотвращения выгорания дисплея производитель оснастил его опцией OLED Care.

Любопытно, что монитор не имеет разъёмов подключения DisplayPort. Среди имеющихся портов подключения имеются HDMI 2.1 со скоростью 48 Гбит/с, что позволяет использовать весь его потенциал, обеспечивая частоту обновления изображения 240 Гц при разрешении 4K. Также на борту находится два разъёмах Thunderbolt 4. Один из них может обеспечить до 96 Вт мощности, а второй только до 15 Вт.

Новый монитор получил металлический корпус толщиной всего 8 мм. Однако с задней стороны по центру проходит дополнительная панель, на которой размещены все порты подключения. Комплектная ножка позволяет регулировать высоту монитора, наклон и поворот в портретный режим. Для тех, кто намерен установить монитор на сторонний кронштейн, имеется поддержка крепления VESA 100x100.