Эксперты опасаются, что ужесточающаяся торговая политика Дональда Трампа приведёт мировые рынки к рецессии.

Накануне мировые рынки вновь охватила паника. В первую очередь технологический сектор потрясли новости о приближающемся запрете продажи графических процессоров Nvidia H20 на территории Китая. Затем компания TD Cowen сообщила о скорой отмене аренды центров обработки данных Microsoft. Эксперты начали сомневаться в устойчивости сектора искусственного интеллекта. Далее Дональд Трамп объявил о вводе 25-процентных пошлин на все автомобили, ввозимые в Соединённые Штаты Америки.

По мнению экспертов, все три проблемы несут огромные риски для для рынков. Согласно аналитике, с запретом ИИ-ускорителей в Китае Nvidia может потерять доходы в размере 20 миллионов долларов. Это примерно восьмая часть об общего объёма компании.

В свою очередь, масштабной проблемой оказался и отказ Microsoft от аренды центров обработки данных. Это влечёт за собой высвобождение более чем 2 ГВт мощности на территориях Соединённых Штатов и Европейского союза. Это в первую очередь может говорить об излишнем размещении вычислительных мощностей. Эксперты опасаются, что такое решение повлечёт за собой замедление продаж оборудования для искусственного интеллекта и всего технологического сектора в целом. Здесь опять же затрагивается как компания Nvidia, так и ключевые производители серверных решений.

«Наши проверки каналов указывают на замедление заказов оборудования для центров обработки данных, которое началось в январе из-за того, что гипермасштабирующие компании перепроектировали свои перспективные центры обработки данных для поддержки более высоких плотностей стоек, поскольку Nvidia продолжает следовать своей дорожной карте, которая увеличивает плотность стоек», — заявил аналитик TD Cowen Майкл Элиас.

Вдобавок Дональд Трамп решил полностью обложить налогами все автомобили, поступающие из заграницы. Теперь не будет разницы, с какого региона осуществляются поставки авто. Это в свою очередь отразится на бизнесе всех крупных автоконцернов.