Пекин таким образом планирует ускорить переход местных компаний на отечественные решения.

Сообщается, что в скором времени на территории Поднебесной могут быть запрещены продажи графических процессоров Nvidia H20, широко используемых в задачах искусственного интеллекты. Самое любопытное то, что это станет не результатом каких-либо новых санкций со стороны Соединённых Штатов Америки, а местной инициативой.

Именно так, Пекин готов запретить использование этих урезанных видеоускорителей в связи с несоответствием новым правилам в области энергоэффективности. Этот крутой поворот способен привести к серьёзным финансовым потерям Nvidia. Согласно аналитике экспертов, Зелёный гигант может лишиться более чем 20 миллиардов долларов, если чипы H20 окажутся под запретом.

Согласно данным издания The Financial Times, введение новых норм энергоэффективности это только предлог. На самом деле власти Китая планируют снизить влияние компании Nvidia на отечественные ИИ-стартапы и корпорации. В конечном итоге новые правила приведут к ускоренному переходу на китайские графические процессоры и серверы. Контролем за реализацией программы перехода займётся «Национальная комиссия по развитию и реформам Китая». Ведомство проследит за постепенным отказом от несоответствующего оборудования и переходом на местные аналоги.

В свою очередь, руководство Nvidia ищет встречи с представителем регулирующего органа, чтобы найти компромисс и остаться на китайском рынке. Дженсен Хуанг надеется предложить уменьшение мощности чипов H20. «Зелёный гигант» получает немалую часть прибыли за счёт местных технологических компаний. Даже со всеми ограничениями США, Китай закупает наибольшее количество графических процессоров. Накануне Хуанг также заявлял, что самым серьёзным конкурентом в Поднебесной является Huawei. Компания постепенно усиляет свои позиции на рынке искусственного интеллекта.