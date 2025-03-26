Разработчики рассказали об этом во время подведения итогов 2024-го года

Франшиза The Witcher является одним из самых успешных проектов компании CD Projekt Red, и на данный момент известно о ведении активной разработке четвёртой игры из этой серии.

Компания анонсировала её выход в ходе мероприятия Game Awards 2024, где был показан первый трейлер игры. Однако, сроки релиза раскрыты не были. На данный момент известно, что проект работает на движке Unreal Engine 5 с некоторые модификациями от разработчиков для лучшей производительности. Сама по себе платформе весьма требовательна к аппаратному обеспечению. Однако, как заявляют CD Projekt Red, совместно с Epic Games им удалось внести некоторые изменения в движок для The Witcher 4, что позволит добиться лучшей производительности в конечном продукте. Также разработчики рассказали об использовании в производстве трейлера новейшей флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 от Nvidia.

Также фанаты узнали, что главным героем новой игры станет Цири. Причём она окажется намного сильнее, чем Геральт, обладая большим арсеналом заклинаний и приёмов. Благодаря этому боевая системе в игре должна стать более разнообразной и динамичной.

В ходе презентации финансовых результатов за минувший год в CD Projekt Red заявили, что релиз новой игры не произойдёт в течение 2025 и 2026 годов. Скорее всего, выход произойдёт в 2027 году. Однако, при необходимости он может быть отложен на 2028 год. В настоящий момент студия направляет всё больше ресурсов на разработку The Witcher 4.