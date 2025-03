Цены на новинку будут варьироваться в зависимости от используемой операционной системы и конфигурации

Хоть компания и выпустит свою новую игровую консоль лишь в мае, некоторые ритейлеры уже добавляют её в свои каталоги. Согласно имеющимся данным, Lenovo Legion Go S можно будет приобрести 25 мая 2025 года — примерно через два месяца. Это будет вторая портативная консоль на операционной системе SteamOS.

Устройство позиционируется как бюджетное решение, способное конкурировать со Steam Deck и другими аналогами на рынке. Последняя, между прочим, стала наиболее популярным решением от компании Valve. Причём своя операционная система внесла в это немалый вклад. Всё же игровой гигант планирует распространить её и на портативные устройства других компаний-партнёров.

Благодаря преждевременному листингу на Best Buy стали известны как дата выхода, так и стоимость новых консолей. Самая доступная версия Legion Go S на базе SteamOS, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также чипом Z2 Go, обойдётся в 550 долларов. Legion Go S с той же операционной системой, процессором Z1 Extreme, 32 ГБ ОЗУ и хранилищем на 1 ТБ будет стоит уже 750 долларов.

Если смотреть версии на Windows, то предлагается только один вариант по конфигурации памяти — 32 оперативной и 1 ТБ встроенной. Если брать вариант с чипом Z2 Go, то цена составит 730 долларов. За более мощный Z1 Extreme придётся доплатить 100 долларов — стоимость 830 долларов. Однако, учитывая, что до запуска продаж еще более двух месяцев, по тем или иным причинам цены могут быть скорректированы.