Теперь в 3D-рендеринге можно будет задействовать новейшие Radeon RX 9070 XT и RX 9070 от AMD

Blender 4.4.0 теперь поддерживает архитектуру AMD RDNA 4 для 3D-рендеринга. Это означает, что видеокарты, такие как Radeon RX 9070 XT и RX 9070, теперь могут быть задействованы в процессе рендеринга. Первые испытания, осуществлённые в Blender 4.4.0 с использованием Blender Benchmark, не показали значительных результатов: видеокарты RX 9070 XT и RX 9070, получив 3108 и 2660 баллов соответственно. Эксперты ожидали большего от этих адаптеров в связи с их производительностью в играх. Это произошло даже при условии, что RT-ядра архитектуры RDNA теперь могут быть использованы для рендеринга посредством «HIP-RT».

Разработчики подчеркнули, что в Blender 4.4.0 основной упор был сделан на повышение стабильности и улучшение качества работы. В официальных примечаниях к релизу указано более 700 исправлений ошибок, охватывающих различные области программного обеспечения, включая 500 исправлений, реализованных в период с начала декабря 2024 года до конца января 2025 года.

В новой версии Blender 4.4.0 улучшения коснулись множества ключевых компонентов, включая анимацию и риггинг, систему композитинга, инструменты моделирования, рендеринг и интерфейс. Разработчики планируют и в будущем работать над оптимизацией Blender. В настоящее время ведётся сбор отзывов пользователей для выявления конкретных областей, нуждающихся в улучшении.

Blender 4.4.0 уже доступен для скачивания на официальном сайте проекта для различных операционных систем, включая Windows, macOS и Linux.