Будущие процессоры Zen 6 Medusa Halo или Medusa Point получает будут оснащаться графикой RDNA 3.5

Первоначально AMD сообщала, что архитектура RDNA 4, лежащая в основе видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, не предназначена для мобильных дискретных графических решений. Теперь же становится ясно, что RDNA 4 останется эксклюзивной технологией для настольных видеокарт, и даже интегрированные GPU для процессоров Zen 6 не получат данную архитектуру.

Свежее обновление кода драйвера GPUOpen от AMD на GitHub содержит указание на то, что RDNA 4 предназначена исключительно для дискретных GPU. Это, по сути, подтверждает ранние предположения о том, что RDNA 4 не появится во встроенных графических решениях будущих Zen 6 Medusa Halo или Medusa Point. Вероятно, в этих грядущих APU Ryzen будет использоваться архитектура RDNA 3.5, как упоминалось в предыдущих инсайдах.

Ожидается, что Medusa Halo, несмотря на ограничения, накладываемые аппаратным обеспечением последнего поколения, продемонстрирует прирост производительности до 50% по сравнению с Strix Point 8060S iGPU в AMD Ryzen AI Max+ 395 APU, который и без того выделялся своей мощностью.

Эта информация, хотя и может показаться не слишком оптимистичной, имеет важные последствия для пользователей, играющих на интегрированных решениях AMD текущего и будущих поколений. Сохранение устаревшей архитектуры графических процессоров Zen 6 подтверждает предположения о том, что AMD, вопреки заявлениям, может перенести свой новый FSR 4 на старые устройства. Это открывает перспективу переноса FSR 4, после оптимизации, на устройства, начиная с Valve Steam Deck и AMD Ryzen Z1 Extreme, используемого, например, в Asus ROG Ally X.