По словам инсайдера, это будет похоже на выход Resident Evil 7, полностью переработавшей опыт игры

В июле 2024 года Capcom сообщила о создании новой части Resident Evil, но с тех пор информация о проекте очень мало. Несмотря на то, что все игры франшизы создают атмосферу саспенса и ужаса, в серии наблюдались значительные перемены в геймплее. По словам одного из инсайдеров, Resident Evil 9 будет значительно отличаться от предшественниц. Источник полагает, что в текущем году разработчики раскроют больше деталей о новой части. Ранее появившаяся информация о Resident Evil 9 предполагает наличие открытого мира.

Этот же инсайдер из Capcom в январе прогнозировал релиз Resident Evil 9 в 2026 году. Однако, Capcom до сих пор официально не объявила о существовании игры. Resident Evil 4 и Resident Evil 7 внесли существенные коррективы в устоявшуюся формулу серии. Первая получила ремейк в 2023 году и характеризовалась динамичной сменой ракурсов и более стремительным темпом игры. В 2017 году Resident Evil 7: Biohazard представила вид от первого лица, сместив акцент с экшена на элементы выживания.

Инсайдер намекает на очередное радикальное изменение в Resident Evil 9, но пока сложно сказать, будет ли это смена жанра. Если верить утечке о Resident Evil 9, то изменения в подходе Capcom коснутся не только сеттинга или персонажей. В свете успешных ремейков Resident Evil от Capcom, новая игра может быть не единственной новинкой в ближайших планах компании.