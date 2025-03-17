Стоимость игрового мини-ПК пока не озвучивается, но вероятнее всего он обойдётся дороже 1000 долларов.

В начале года на CES 2025 AMD представила новое поколение мобильных процессоров Strix Halo, среди которых значится такое флагманское решение, как Ryzen AI Max+ 395. Некоторые производители компьютерных систем уже анонсировали различные устройства с чипами данной линейки.

Накануне компания GMKtec наконец раскрыла дату начала продаж мини-ПК EVO-X2, на борту которого будет находиться Ryzen AI Max+ 395. Устройство позиционируют, как первое в мире решение с новым флагманским процессором AMD, старт продаж намечен на 18 марта текущего года.

Ранее фирма выпустила EVO-X1, который имеет на борту более слабый Ryzen AI 9 HX 370. Аппараты будут иметь один дизайн, с некоторыми отличиями в разъёмах. Новинка получит более мощную систему охлаждения из-за повышенного до 140 Вт потребления. Для сравнения, EVO-X1 имеет теплопакет лишь в 70 Вт.

Самым существенным преимуществом GMKtec EVO-X2 на рынке должна стать мощнейшая встроенная графика Radeon 8060S. Согласно недавним тестам ETA Prime, это решение должно обеспечить высокую производительность даже в AAA-проектах с высокими настройками графики и при разрешении 2560х1440 пикселей. Данное видеоядро сравнивают мощными мобильными графическими процессорами RTX 4060 и RTX 4070 от Nvidia.

Однако, за высокую производительность придётся заплатить и высокую цену. Компания пока не озвучила точную цену EVO-X2, но если учитывать стоимость EVO-X1 в 900 долларов, можно предположить, что новинка обойдётся дороже 1000 долларов.