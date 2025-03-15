По словам одной из китайских компаний, сотрудчающих с Nvidia, партнёрам зеленого гиганта приходится повышать цена на свою продукцию чтобы иметь хоть какую-то прибыль

С последними поколениями видеокарт производители столкнулись с небывалым дефицитом. Рекомендованные цены на новые линейки Nvidia GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 9000 завышены ритейлерами и поставщиками, что делает их менее привлекательными для потребителей. С точки зрения соотношения цены и качества ситуация ужасающая.

Производители плат предпочитают продавать разогнанные версии OC по более высоким ценам, чем базовые модели. Об этом сообщил китайский партнёр Nvidia. По словам поставщика, заводы получают минимальную прибыль, продавая видеокарты по рекомендованной розничной цене, так как цена ключевых компонентов значительно возросла.

Согласно его утверждению, стоимость графического процессора и видеопамяти составляет около 80% от общей стоимости материалов для новых видеокарт Nvidia. Это существенно ограничивает прибыльность остальных компонентов, включая системы охлаждения и упаковку. Затраты на изготовление радиаторов, вентиляторов и упаковочных материалов редко превышают несколько десятков долларов, но в некоторых случаях могут достигать и ста долларов. По этой причине себестоимость RTX 5080 может приближаться к 900 долларам, и продажа за 1000 долларов не приносит существенного дохода.

Поставщик также отметил, что продажа графических процессоров по завышенной цене для них не составляет труда, так как незначительный заводской разгон чипа позволяет им устанавливать премиальную цену и, соответственно, получать более высокую прибыль.

Один из поставщиков подтвердил, что в марте ожидается улучшение ситуации с доступностью. Вероятно, это позволит немного снизить цены на новые видеокарты.