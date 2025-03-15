Проект получил рейтинг «M» из-за большого количества жестокости и насилия.

В рамках мероприятия Silent Hill Transmission, организованного Konami, состоялся повторный показ Silent Hill F, первой за более чем десять лет новой игры во вселенной Silent Hill. Помимо свежего трейлера, были анонсированы детали предзаказа и комментарии сценариста и арт-директора серии Ryukishi07.

Стоит отметить предупреждение о содержании, размещенное на официальном сайте Silent Hill, которое гласит, что в игре присутствуют сцены, изображающие гендерную дискриминацию, жёстокое обращение с детьми, издевательства, галлюцинации, вызванные употреблением психоактивных веществ, пытки и насилие.

Игра получила рейтинг «M» (Mature) за наличие крови и жестокости и интенсивного насилия. Сообщается, что игроки смогут использовать топоры, монтировки, ножи и копья для самообороны и уничтожения враждебных существ в ближнем бою. В случае атаки врагов, в определённых анимациях будет показано, как персонажа «пронзают в шею или разрывают на куски».

В некоторых сценах можно наблюдать, как герой погибает в огне, будучи запертым в клетке, и женщине ставят клеймо раскалённым металлом. В другом эпизоде также присутствует сцена, где персонаж отрезает части лица другого героя в ходе обряда. Без сомнения, это обещает стать одной из самых пугающих игр в жанре хоррор за последние годы, превосходя даже стандарты Silent Hill.



В настоящий момент неизвестно, когда игра выйдет на ПК и консоли. Однако уже в ближайшее время разработчики раскроют больше информации.