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Zelikman
People Can Fly начнёт разработку новой игры на базе одной из франшиз Sony
Накануне компании подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Project Delta

Студия People Can Fly сообщила о заключении нового договора с Sony, в рамках которого будет создана игра, базирующаяся на одной из франшиз PlayStation. Проект носит кодовое имя Project Delta.

Ранее, в июне 2023 года, стало известно об их сотрудничестве с Microsoft над созданием игры, основанной на одной из серий PlayStation. Ранее студия работала над оригинальной трилогией Gears of War совместно с Epic Games, а также руководство разработкой спин-оффа Gears of War: Judgment в 2013 году. В отличие от партнёрства с Microsoft, финансовая сторона новой сделки остаётся за кадром.

Стоит отметить, что студия People Can Fly известна своими работами в жанре шутеров, включая такие проекты, как Painkiller, Bulletstorm и Outriders. Фанаты PlayStation выражают надежду на возрождение серий Resistance или Killzone, учитывая занятость студий Insomniac и Guerrilla Games над другими проектами. Обе научно-фантастические вселенные простаивают уже больше десяти лет, несмотря на потенциал, заложенный в их сеттингах.

Кроме того, польская студия People Can Fly объявила о сокращении своего издательского направления в сфере виртуальной реальности, объясняя это недостатком финансирования, в том числе со стороны владельцев VR-платформ. Вполне вероятно, что команда начнёт работу над достаточно крупным проектом , с учётом освободившихся ресурсов.

#sony #гейминг #видеоигры #people can fly #project delta
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