По их словам, их нельзя считать полноценным продуктом компании BMW

Автоконцерн BMW снимает с себя ответственность за кроссоверы моделей X5 и X6, произведённые на калининградском предприятии «Автотор» из машинокомплектов, оставшихся с 2022 года. Компания утверждает, что данные автомобили не могут считаться полноценными BMW, предназначенными для официальной продажи на российском рынке.

В заявлении подчёркивается, что сборка и ввод в эксплуатацию этих транспортных средств осуществлялись без согласования с BMW, обладающим всеми правами, а также без надлежащего контроля со стороны производителя. Помимо этого, подчёркивается, что «Автотор» не является частью производственной сети BMW.

Согласно заявлению головного офиса BMW, автомобили, произведённые не по их стандартам, не соответствуют строгим требованиям качества, установленным компанией. Эксплуатация таких транспортных средств может представлять опасность для всех участников дорожного движения, включая водителя и пассажиров. В связи с этим, BMW заявила, что гарантийные обязательства не распространяются на автомобили, собранные на заводе «Автотор» после 2022 года. Концерн снимает с себя ответственность за любые проблемы, связанные с этими машинами.

Недавно появилась информация о продаже в России кроссоверов BMW X5 и X6 калининградской сборки 2025 года выпуска. Предполагается, что из имеющихся машинокомплектов было собрано около 120 автомобилей с трёхлитровыми дизельными двигателями и расширенной комплектацией, хотя фактически это модели 2022 года, выпущенные до рестайлинга.