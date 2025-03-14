Компания и ранее сократила свою активность в выпуске моделей RX 7000

Один из крупнейших партнёров по производству видеокарт не присутствовал на специальном мероприятии в Китае, посвящённом запуску серии Radeon RX 9070. Компания MSI, которая сокращает своё участие в производстве видеокарт на графических процессорах AMD, официально подтвердила, что не планирует выпускать видеокарты на архитектуре RDNA4.

Ранее MSI активно поддерживала линейки видеокарт AMD: в серии Radeon RX 5000 компания выпустила 39 различных моделей, включая пользовательские и эталонные версии. Для серии Radeon RX 6000 количество моделей осталось на том же уровне, но в следующем поколения RDNA3 их число сократилось до четырёх. Более того, в картах RDNA3 MSI не использовала новые системы охлаждения, а просто адаптировала кулеры от RX 6000-й серии. Также компания не проводила активных маркетинговых кампаний или программ тестирования для этих видеокарт.

Теперь MSI подтвердила, что не будет выпускать видеокарты на базе графических процессоров AMD нового поколения RDNA4. Это заявление прозвучало накануне ожидаемого анонса AMD серии Radeon RX 9060, которая должна занять позицию в среднем ценовом сегменте. При этом MSI неоднократно подвергалась критике за завышение рекомендованных розничных цен на свои видеокарты GeForce RTX 5000, что ставит под вопрос её стратегию в отношении доступности продукции.

Также стоит отметить, что MSI не участвовала в производстве видеокарт на базе графических процессоров Intel Arc Battlemage. Хотя компания выпускала карты на архитектуре Arc Alchemist, они были доступны только для производителей оборудования в Китае и не продавались на розничном рынке. На данный момент MSI, похоже, сосредоточилась на эксклюзивном партнёрстве с NVIDIA.