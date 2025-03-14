Название модели не было произнесено напрямую, но ожидается появление Dimensity 9400+.

Компания сообщила о проведении конференции для разработчиков Dimensity в указанную дату. MediaTek анонсировала демонстрацию флагманского 5G чипсета с поддержкой искусственного интеллекта. Единственным кандидатом, соответствующим этим критериям, является Dimensity 9400+.

Более того, Digital Chat Station, известный своими точными прогнозами, также указал на этот день как дату выхода новинки. Таким образом, можно почти наверняка утверждать, что состоится анонс именно этого чипа. Стоит отметить, что процессор MediaTek Dimensity 9300+ был представлен в мае прошлого года. Похоже, в этот раз MediaTek решила немного сократить сроки выпуска новых продуктов.

Предполагается, что Dimensity 9400+ не претерпит кардинальных изменений по сравнению с Dimensity 9400. Вероятно, он предложит незначительное увеличение производительности, но не более того, учитывая, что Dimensity 9400 уже является флагманским решением компании. Согласно утечкам и предыдущим примерам, Dimensity 9400+ получит повышенную тактовую частоту основного ядра Cortex-X925. Однако, прирост будет минимальным – с 3,62 ГГц до 3,7 ГГц.

Остаётся надеяться, что это не единственное нововведение, так как выпуск нового чипсета ради столь незначительного изменения не имеет особого смысла. Стоит отметить, что Dimensity 9400 – отличный чип, способный конкурировать с Snapdragon 8 Elite и решениями Apple. Простое повышение тактовой частоты недостаточно для оправдания выпуска Plus-версии.