Для компании это позитивное событие, так как новый генеральный директор имеет огромный опыт в данном бизнесе и обладает обширными связями в области технологий.

Intel обрела нового лидера в лице Лип-Бу Тана, который займёт пост генерального директора. В своём обращении к сотрудникам Intel, Тан подчеркнул, что под его руководством компания сосредоточится на инновационных разработках, стремясь создавать передовые продукты, внимательнее учитывать потребности клиентов и неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства, чтобы укрепить доверие.

Лип-Бу Тан ранее успешно руководил компанией Cadence Design Systems с 2009 по 2021 год, за время его правления доходы компании увеличились вдвое, операционная прибыль продемонстрировала значительный рост, а стоимость акций подскочила более чем на 3200%. Он сменил на посту временного гендиректора, которым был Пэт Гелсингер, объявивший о своём уходе в декабре 2024 года.

Тан – опытный инвестор в технологической сфере, заслуженный руководитель с более чем двумя десятилетиями опыта работы в индустрии полупроводников и ПО, а также обладающий обширными связями в экосистеме Intel. Тан проработал в совете директоров Cadence на протяжении 19 лет, начиная с 2004 года. С 2021 по 2023 год он занимал пост исполнительного председателя, а до этого был генеральным директором компании.

Помимо этого, он является одним из основателей и управляющим партнёром Walden Catalyst Ventures, а также председателем Walden International. Его опыт работы в советах директоров весьма обширен. На сегодняшний день он является членом советов директоров Credo Technology Group и Schneider Electric.