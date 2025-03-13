Компания намерена наращивать выпуск электрических автомобилей, чья доля на рынке постепенно растёт.

Согласно информации Nikkei, Honda намеревается приостановить работу одной из двух линий на своем совместном с Dongfeng предприятии, занимающемся производством двигателей внутреннего сгорания в провинции Гуандун. Причиной такого решения называется падение потребительского интереса к автомобилям с ДВС на китайском рынке и увеличение популярности электрифицированных транспортных средств.

Завод Dongfeng Honda Engines обладает мощностью в 520 тысяч двигателей ежегодно. После временной приостановки одной из линий, производственная мощность уменьшится вдвое и составит 260 тысяч единиц. Carscoops добавляет, что в январе Honda уже приостановила деятельность одного из своих автосборочных предприятий в Гуанчжоу, способного производить до 240 тысяч автомобилей в год. В результате этих изменений, общая производственная мощность японской марки в Китае теперь составляет менее миллиона автомобилей, что на треть меньше, чем в начале предыдущего года.

В Китае в прошлом году продажи Honda сократились примерно на 33%, опустившись до отметки чуть более 850 тысяч единиц. Этот результат стал первым за последние девять лет, когда компания не смогла реализовать в КНР миллион автомобилей.

Для исправления ситуации Honda намерена активно развивать свою электрифицированную линейку. В начале марта был представлен кроссовер S7, который стал первым представителем новой серии электромобилей и по ряду характеристик сравним с Tesla Model Y. Кроме того, в рамках сотрудничества с Dongfeng и GAC японский производитель запускает новые производственные площадки, специализирующиеся на выпуске электромобилей.