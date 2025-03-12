За минувшие недели компания уже успела снизить цены на две из трёх представленных моделей

Компания «Рэкс Моторс», официальный дистрибьютор южнокорейского автопроизводителя KGM в России, сообщила о начале реализации автомобилей этой марки и запуске поставок в дилерскую сеть. На начальном этапе модельный ряд KGM представлен тремя кроссоверами различных габаритов: Tivoli, Korando и Torres, а также рамным внедорожником Rexton. Полный перечень цен был обнародован в конце февраля, однако впоследствии компания скорректировала стоимость моделей Korando и Torres.

KGM Korando доступен российским покупателям с турбированным двигателем мощностью 163 лошадки, шестиступенчатой автоматической трансмиссией и возможностью выбора между передним и полным приводом. Предлагается четыре варианта комплектации. Изначально, в конце февраля, ценовой диапазон на данную модель составлял от 4,39 до 5,39 млн рублей, но теперь приобрести кроссовер можно по цене от 4,04 до 5,04 млн рублей.

Модель KGM Torres имеет аналогичный двигатель, но предлагает расширенный выбор комплектаций. Подобно Korando, стоимость этой модели снижена на 350 тысяч рублей. Теперь приобрести Torres можно по цене от 4,8 до 5,95 миллиона рублей, не учитывая акционные скидки.

Стоимость компактного Tivoli и топового Rexton осталась прежней. Цена на Tivoli стартует от 3 590 000 рублей, а на Rexton – от 6 790 000 рублей.

В планах "Рэкс Моторс" – наладить производство автомобилей KGM на заводе Автотор в Калининграде и пополнить модельный ряд новым внедорожником Actyon. Запуск запланирован на осенний период.