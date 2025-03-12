В настоящий момент новинки продаются пока только на зарубежных площадках, но вскоре они появится и у отечественны ритейлеров

Стали доступны для приобретения центральные процессоры AMD Ryzen 9950X3D и Ryzen 9900X3D, представленные на CES 2025. Эти новейшие X3D-процессоры, позиционируемые как самые передовые решения для гейминга, уже можно заказать в крупных онлайн-магазинах.

Вслед за выпуском Ryzen 7 9800X3D, модели AMD Ryzen 9950X3D и Ryzen 9900X3D стали последними новинками в линейке процессоров серии 9000. Ryzen 9950X3D, являясь флагманской моделью, обладает характеристиками, схожими с Ryzen 9950X. Этот процессор оснащён 16 ядрами и 32 потоками, а его тактовая частота достигает 5,7 ГГц при тепловыделении в 170 Вт. Главной особенностью является 3D-кэш-память с поддержкой CCD, обеспечивающая до 144 МБ общей кэш-памяти.

По общей производительности он сопоставим с Intel Core Ultra 9 285K, Core i9-14900K и Ryzen 9 9950X. Процессор продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарках и играх, а новое поколение V-Cache способствует увеличению частоты кадров.

AMD Ryzen 9 9900X3D во многом схож с Ryzen 9 9900X. Оба чипа имеют идентичную конфигурацию: 12 ядер, 24 потока. Новинка включает 3D-кэш второго поколения, увеличивающий общий объём до 140 МБ. Ryzen 9 9900X3D функционирует на частоте до 5,5 ГГц, что немного ниже, чем у 9900X, хотя оба процессора имеют TDP 120 Вт.

Как уже отмечалось, оба процессора также используют фирменную технологию 3D V-Cache, но с некоторыми улучшениями. 3D V-Cache 2-го поколения позволяет обоим процессорам функционировать при более низких температурах, предоставляя значительный потенциал для оверклокинга. Кроме того, оба чипа поддерживают стандартные инструменты CO и PBO.